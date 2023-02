Keylor Navas, Sergio Ramos'un içten veda mesajının ardından Nottingham Forest için yola çıktı.

NE OLDU? Üç Şampiyonlar Ligi kupası sahibi kaleci Keylor Navas, 2022-23 sezonunun sonuna kadar kısa süreli bir kiralık anlaşmasıyla İngiltere'ye gidiyor. Ramos ise Real Madrid ve Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı olan file bekçisinin ayrılma kararıyla birlikte duygusal anlar yaşadı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ramos'un Navas'a veda mesajında şu ifadeler yer aldı: "Futbol, sizi yolunuza çıkaran insanlar kadar harikadır. Arkadaşım, kardeşim. Evinizin kapılarını açtınız, bizi ağırladınız, her an yanımızda oldunuz ve birlikte özel anılar biriktirmeye devam ettik... Daha nicelerine! Bu yeni aşamada senin için en iyisini diliyorum. Seni çok özleyeceğiz ama her zaman yakın olacağız. En iyisi, Mae!”

SIRADA NE VAR? Navas, yeni takımı Nottingham Forest'ın pazar günü City Ground'da Leeds United ile oynayacağı kritik mücadelede Premier Lig'deki ilk maçına çıkacak.