Ronaldinho, Gerard Pique'nin Krallar Ligi'nde Porcinos FC ile futbola dönmeye hazırlanıyor.

NE OLDU? Brezilyalı yıldız, Krallar Ligi'nde Ibai Llanos'un takımı Porcinos FC'ye 12. adam olarak katıldı. Turnuvanın resmî sorumlusu tarafından yayınlanan bir videoda, Llanos ve Pique'yi, bir kafede oturmuş şekilde bir oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu tartışırken buluyoruz. Pique bu esnada "Herhangi birini alın" diyor. Llanos ise, karşı masada oturan adama "Herhangi birini!" Peki ya bu adam? Hey, sen!" diye bağırıyor. Bu sırada Ronaldinho arkasını dönüyor ve sağ eliyle imza kutlamasını yapıyor.

Ronaldinho, Pique ve Llanos ile yaptığı röportajda "Sadece eğlenmek istiyorum" dedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Bu ligde, her takımın her hafta emekli bir futbolcu veya hatta futbol dışı bir geçmişe sahip 12. bir adamla sözleşme imzalamasına izin veriliyor. Ronaldinho; Iker Casillas, Kun Agüero ve Xavier Hernandez'den sonra bu lige katılan son süperstar oldu.