İZLE: Rodrygo canlı yayında Ronaldo'nun yeteneklerini transfer etmeye çalıştı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Brezilya Milli Takımı'nın Real Madrid forması giyen yıldızı Rodrygo, idolü olarak gördüğü efsane isim Ronaldo ile bir araya geldi.
Büyük bir Ronaldo hayranı olan 21 yaşındaki oyuncu heyecanını gizlemezken, önce ellerini Ronaldo'nun bacaklarına sürttü, ardından da kendi bacaklarını ovuşturdu ve efsane ismin yeteneklerini kendine transfer etmeye çalıştı.
SEGURA ESSE ENCONTRO!@Ronaldo entrevistou o grande @RodrygoGoes logo após o jogo contra a Suíça. Nada como conhecer seu ídolo né? Rodrygo, a gente te entende! 😂😅— RonaldoTV (@RonaldoTV09) November 28, 2022
Rumo ao hexaaaa 🇧🇷 @fifaworldcup#ronaldotv #Rodrygo #ronaldo #fenomeno #fifaworldcup #copadomundo pic.twitter.com/2G9OxVJIpC
Her sezon yükseliyor
Futbol oynadığı dönemde gezegenin her köşesinde milyonlarca hayranı olan ve bu tarz durumlara alışkın olan Ronaldo genç futbolcunun bu hamlesi sonrasında kahkaha atarken, Rodrygo ve takım arkadaşlarının çok sayıda güçlü rakiplerine karşın Dünya Kupası'nı Brezilya'ya getirebilecek yeteneğe ve güce sahip olduklarını söyledi.
Real Madrid'e 2019 yılında Santos'tan 45 milyon euro karşılığında transfer olan Rodrygo, geçen sezon forma giydiği 49 karşılaşmada dokuz gol sekiz asistle oynamıştı.
Carlo Ancelotti yönetiminde hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın önemli bir parçası olan Rodrygo, bu sezon da tüm kulvarlarda 19 maça çıkmış ve sekiz gol atmıştı.
Editörün Seçtikleri
- 2022 Dünya Kupası'nda Mesut Özil protestosu: İspanya - Almanya maçında neden Mesut Özil fotoğrafları yükseldi?
- İZLE: Cristiano Ronaldo, Gana maçında iç çamaşırının içinden çıkardıklarını yedi
- 2022 Dünya Kupası gol krallığı: Kylian Mbappe ve Enner Valencia, Altın Ayakkabı yarışında önde
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey