İZLE: Rodrygo canlı yayında Ronaldo'nun yeteneklerini transfer etmeye çalıştı

Brezilya'nın genç yıldızı, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Ronaldo'nun yeteneklerini kendisine yüklemeye çalıştı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Brezilya Milli Takımı'nın Real Madrid forması giyen yıldızı Rodrygo, idolü olarak gördüğü efsane isim Ronaldo ile bir araya geldi.

Büyük bir Ronaldo hayranı olan 21 yaşındaki oyuncu heyecanını gizlemezken, önce ellerini Ronaldo'nun bacaklarına sürttü, ardından da kendi bacaklarını ovuşturdu ve efsane ismin yeteneklerini kendine transfer etmeye çalıştı.

Her sezon yükseliyor

Futbol oynadığı dönemde gezegenin her köşesinde milyonlarca hayranı olan ve bu tarz durumlara alışkın olan Ronaldo genç futbolcunun bu hamlesi sonrasında kahkaha atarken, Rodrygo ve takım arkadaşlarının çok sayıda güçlü rakiplerine karşın Dünya Kupası'nı Brezilya'ya getirebilecek yeteneğe ve güce sahip olduklarını söyledi.

Real Madrid'e 2019 yılında Santos'tan 45 milyon euro karşılığında transfer olan Rodrygo, geçen sezon forma giydiği 49 karşılaşmada dokuz gol sekiz asistle oynamıştı.

Carlo Ancelotti yönetiminde hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın önemli bir parçası olan Rodrygo, bu sezon da tüm kulvarlarda 19 maça çıkmış ve sekiz gol atmıştı.