İZLE: Meksikalı taraftar, 2022 Dünya Kupası'nda takımının elenmesinin ardından televizyonu böyle bıçakladı!

Meksikalı taraftar kontrolünü kaybetti ve görüntüler sosyal medyada bir anda viral oldu.

Ülkenizin Dünya Kupası'ndan elendiğini görmek kuşkusuz sinir bozucu bir deneyim. Ancak Meksikalı bir taraftar işleri biraz fazla ileri götürmüş olabilir.

Meksika, gruptaki son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 yendi, ancak Katar'da oynanan üç maçın ardından Polonya ile puanları eşit bitirdikten sonra gol farkıyla turnuvadan elendi.

Neler oldu?

Meksika'nın elenmesinden birkaç dakika sonra, Meksikalı bir taraftar büyük bir öfkeyle tuhaf bir şekilde TV'yi önce yumrukladı, ardından da bıçakladı.

CANTAAA Y NO LLOREEES 😭😭😭 pic.twitter.com/OZLPPfE8Vl — Federico SN (@feder1coSN) November 30, 2022

Duygularını kontrol edemeyen taraftarın yaptıkları, sosyal medyada viral oldu.

Meksika'nın 2022 Dünya Kupası serüveni

Polonya, Arjantin'e 2-0 mağlup olmasına rağmen eleme turlarına katılmaya hak kazandı.

Bu arada Meksika'nın turnuvadan elenmesinin ardından teknik direktör Gerardo 'Tata' Martino'nun sözleşmesinin feshedildiği doğrulandı.