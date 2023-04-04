Meksika Ligi'nde yaşanan inanılmaz olay, futbol dünyasında şoke etkisi yarattı.

Meksika Ligi'nde, sahalarda daha önce rastlanmamış bir olay meydana geldi. 13. hafta mücadelesinde Club America'nın Leon'u konuk ettiği maçta, hakem Fernando Hernandez, yaptığı hareketle tüm dünyada viral oldu.

Fernandez, bir pozisyonda kendisine itiraz eden Leon futbolcusu Lucas Romero'nun kasıklarına diziyle vurdu.

Bu inanılmaz anların görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi.

Meksika Futbol Federasyonu, söz konusu hakemle ilgili soruşturma başlattı. Fernando Hernandez'e nasıl bir ceza verileceği merakla bekleniyor.