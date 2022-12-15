Kylian Mbappe, Fransa'nın Fas'a karşı oynadığı yarı final maçı öncesinde bir taraftarını kazara vurdu ve sonra yardıma koştu.

NE OLDU? Fransız forvet, ülkesinin Fas'a karşı oynadığı Dünya Kupası yarı final maçı için ısınırken, sert bir şut çekti ve top tribünlere gidip bir taraftara çarptı. Golcü, sahada takım için harekete geçmeden önce taraftarın sağlık durumunu kontrol etti.

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DAHA BÜYÜK RESİM: Maç öncesi yaşanan olay, Fransa'nın Fas'ı 2-0 yendiği karşılaşmada Mbappe'nin dikkatini dağıtmadı. PSG'nin yıldızı gol atamadı ama iki golde de yer aldı. Beşinci dakikada Theo Hernandez perdeyi açtı ve ikinci yarıda Randal Kolo Muani, normal sürenin bitmesine yaklaşık 10 dakika varken skoru belirledi.

MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? Paris Saint-Germain süperstarı, pazar günü Arjantin ile oynanacak final maçında yine Fransa'nın en büyük kozu olacak.