Tottenham deplasmanındaki Manchester United taraftarları, Harry Kane'in haziran ayında Kırmızı Şeytanlar'a gelmesi için tezahürat yaptı.

Man Utd taraftarları Kane'e tezahürat yaptı

Spurs taraftarlarını kızdırdılar

Kane'in bu yaz Manchester United'a transfer olacağına dair haberler var

NE OLDU? Perşembe akşamı yağmurlu bir Tottenham deplasmanında Manchester United taraftarları, takımlarının erkenden 2-0 öne geçmesinin ardından oldukça coşkuluydu. Ancak olağan tezahüratlar ve Glazer karşıtı sloganlar arasında, ilginç bir an yaşandı. Unitedlılar, Tottenham yıldızı Harry Kane için tezahüratta bulundu.

NE DİYE BAĞIRDILAR? Deplasman tribününden ilk yarı boyunca, "Harry Kane, haziranda görüşürüz!" tezahüratları duyuldu.

BÜYÜK RESİM: Her zaman etkileyici bir gol ortalamasına sahip olmasına rağmen Tottenham ile bir türlü kupa kazanamayan ve bu durumdan rahatsız olan Kane, bu yaz kulüpten ayrılabilir.

United'ın, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu biliniyor. Ancak transferde sıkı pazarlık yapmasıyla tanınan Tottenham CEO'su Daniel Levy, Kane için 100 milyon Sterlin bonservis ücreti talep edebilir. Bu tutum, Kane'in ve United'ın işini zorlaştırabilir.

SIRADA NE VAR? Spurs'ün bir sezonu daha acı bir şekilde sona ererken, Kane'in gözü bu yaz transferde olabilir.