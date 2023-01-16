İZLE: Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, güzel sesiyle takım arkadaşlarını şaşırttı

United'ın yeni golcüsü Weghorst sadece kaliteli bir forvet değil. Aynı zamanda çok güzel bir sese de sahip!

NE OLDU? Weghorst'un Wolfsburg'da oynadığı dönemde Ne-Yo'nun 'So Sick' şarkısını söylerken göründüğü bir video ortaya çıktı. Videoda takım arkadaşlarının, onun inanılmaz sesini duyduğunda şaşkına döndüğü anlaşılıyor. DAHA BÜYÜK RESİM: United kısa süre önce 30 yaşındaki santrforu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Hollandalı golcü sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilmişti ancak United devreye girince Weghorst'un Türkiye'deki kariyeri kısa sürdü. WOUT WEGHORST'U NE BEKLİYOR? Eski Wolfsburg forvet cumartesi günü Old Trafford'daki Manchester derbisini tribünden izledi. Hollandalı golcünün, United'ın 18 Ocak'ta Crystal Palace ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.