Gareth Bale, uzatmalarda golü atarak maçın penaltılara gitmesini sağladı ve takımının kupayı kazanmasına yardım etti.

Bale sonradan oyuna girdi

120+4'de Union 3-2 öne geçti

Bale 120'+8'de skoru eşitledi

NE OLDU? Real Madrid'in eski yıldızı, ceza sahasına yapılan ortada havaya sıçradı ve vahşi kutlamaları başlatmak için kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Los Angeles daha sonra maçı kazanarak MLS şampiyonu oldu.

BÜYÜK RESİM: Harika maçın sonlarına doğru Bale için inanılmaz bir andı. O bir kahraman ve LAFC'nin ona verdiği her paraya değer.

BALE İÇİN SIRADA NE VAR? Bale, sadece birkaç hafta içinde Dünya Kupası'na gidecek.