İngilizler, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde gece saat 02.00'de Real Madrid'in otelinin önünde havai fişek patlattı.

NE OLDU? Liverpool taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına 24 saatten az bir süre kala, gecenin bir yarısında La Liga devinin kaldığı otelin önünde tam teşekküllü bir havai fişek gösterisi yaptı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Karim Benzema ve Luka Modric gibi Real Madrid yıldızları, şüphesiz bu gösteriyi kariyerlerinde pek çok kez deneyimlemişlerdir. Bu yüzden eylem, şehir sakinlerinin uyku düzenini bozmak için işe yaramış olabilir. Yine de bu eylem, Liverpool taraftarlarının son 10 yılda Avrupa'da beş kez kendilerini yenen Real Madrid'i mağlup etmeyi ne kadar çok istediklerinin altını çizdi.

LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Kırmızılar, Real Madrid maçının ardından cumartesi günü Crystal Palace deplasmanına gidecek.