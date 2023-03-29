Wout Weghorst ile Lionel Messi, Arjantin ile Hollanda arasında oynanan maçın ardından gerginlik yaşamıştı. Şimdi ise yeni görüntüler yayınlandı.

NE OLDU? Katar'da Arjantin ile Hollanda arasında oynanan 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında 18 sarı kart ve bir kırmızı kart çıkmıştı. Arjantin'in penaltılarla kazandığı mücadelenin ardından Hollandalı santrfor Weghorst'un tünelde Messi'yi takip etmesi ve maç sonrası röportajlar sırasında yıldız futbolcunun çevresinde bulunması, Messi'yi sinirlendirmiş ve Arjantinli yıldız röportaj esnasında, "Ne bakıyorsun aptal? Oraya geri dön" diye bağırmıştı.

Olayın tamamı şimdi yayınlandı ve yeni görüntüler, bu gerginliğe tam olarak neyin yol açtığını gösteriyor. Weghorst, tünelde Messi'ye elini uzatırken görünüyor. Ancak Arjantinli, bu zeytin dalını yanıtsız bırakıyor. Weghorst daha sonra Messi'nin bazı takım arkadaşlarına öfkesini dile getirerek, "Onu bekliyordum ve ona yardım etmek istedim. Ancak o böyle davrandı. Bu saygısızlık" ifadelerini kullanıyor.

BÜYÜK RESİM: Messi, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Yaptığım şeyden hoşlanmıyorum. Ancak diğer şeylerden de hoşlanmıyorum. Ama işte, böylesine büyük gerilimli anlarda her şey çok hızlı gerçekleşiyor. İnsan nasıl tepki verirse öyle tepki alır, ancak hiçbir şey planlanmamıştı. Bir anda oldu. Böyle bir imaj bırakmak istemiyorum ama bunlar futbolda olan şeyler."