Lionel Messi, Inter Miami'deki ilk antrenmanında Josef Martinez ile uzun bir sohbet ederken görüntülendi.

Messi, Inter Miami'ye katıldıktan sonra antrenmanlara başladı

İlk idmanına katıldı

Martinez ile konuşurken görüldü

NE OLDU? Lionel Messi, pazar günü Inter Miami'nin yeni oyuncusu olarak tanıtılmasının ardından antrenman sahasına çıkmak için hiç vakit kaybetmedi. Arjantinli, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Sergio Busquets ile birlikte antrenman öncesinde ısınırken görüldü. Bu arada Messi koşu yaparken Martinez tarafından kuşatıldı ve ikilinin derin bir sohbet ettiği görüldü. Her iki oyuncunun da koşu bittikten sonra hareketli bir şekilde el hareketleri yaparak bir şeyler tartışmaya devam ettikleri görüldü.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin konuştuğu Martinez'in, Luton Town menajeri Rob Edwards tarafından arandığı bildirildi. Ancak Luton, Inter Miami ile müzakerelerinde henüz bir anlaşmaya varamadı. MLS ekibinin forvet için yaklaşık 10 milyon Sterlin talep edebileceğine inanılıyor.

SIRADA NE VAR? Martinez, Atlanta United ve Inter Miami'de çıktığı 158 maçta 111 gol atarak MLS'in en üretken forvetlerinden biri oldu. Miami ise kötü sonuçların ardından performansını düzeltmeye bakacak. Messi, ileri üçlüde Martinez ile güçlü bir ortaklık kurmayı umacak.