Arjantinli yıldız, karşılaşmanın son anlarında sahneye çıktı ve takımının 4-3 kazanmasını sağladı.

NE OLDU? Lionel Messi, Parc des Princes'te Lille'e karşı oynanan yedi gollü maçta PSG'yi 90+5'te kaydettiği frikik golüyle galibiyete taşıdı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe ve Neymar, ilk 17 dakika içinde PSG'yi iki golle öne geçirdi. Ancak ilk yarıda farkı bire indiren konuk ekip, 58. ve 69. dakikalarda iki golle skoru 3-2'ye taşımayı başardı ve Paris'te rüzgâr bir anda tersine döndü.

Mbappe daha sonra skoru yeniden 3-3'e getirdi. 90+5'te sahneye çıkan Messi ise frikikten golü atarak takımını galibiyete taşıdı.

PSG'Yİ NE BEKLİYOR? Christophe Galtier'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşmadan önce Ligue 1'de Marsilya ve Nantes ile kozlarını paylaşacak.