- Messi, Mbappe'nin jeneriklik pasını asiste çevirdi
- Bu gol, PSG'yi 3-0 öne geçirdi
- Messi, PSG ile 15. lig golünü kaydetti
NE OLDU? PSG 2-0 öndeyken, Messi ve Mbappe Lens'in fişini çekmeyi başardı. Mbappe, görkemli bir topuk pasıyla Arjantinli süperstarı topla buluşturdu ve Messi de bitiriciliğini konuşturarak skoru 3-0'a getirdi. Bu harika ortaklık, taraftarları mutlu etti.
BÜYÜK RESİM: Yıldız ikili, bu sezon tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkıda bulundu. Görünüşe göre PSG, en yakın şampiyonluk rakibi olan Lens'i 3-1 mağlup ederek Ligue 1 zaferi için şüphe bırakmadı.
SIRADA NE VAR? İkili, Ligue 1 şampiyonluğu peşinde koşarken PSG için ilk 11'de olmaya devam edecek. Lens'i 3-1 mağlup eden Parisliler, önümüzdeki hafta Angers deplasmanında mücadele edecek.