Kylian Mbappe ve Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in Lens'e karşı aldığı galibiyette mükemmel bir ortaklığa imza attı.

Messi, Mbappe'nin jeneriklik pasını asiste çevirdi

Bu gol, PSG'yi 3-0 öne geçirdi

Messi, PSG ile 15. lig golünü kaydetti

NE OLDU? PSG 2-0 öndeyken, Messi ve Mbappe Lens'in fişini çekmeyi başardı. Mbappe, görkemli bir topuk pasıyla Arjantinli süperstarı topla buluşturdu ve Messi de bitiriciliğini konuşturarak skoru 3-0'a getirdi. Bu harika ortaklık, taraftarları mutlu etti.

BÜYÜK RESİM: Yıldız ikili, bu sezon tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkıda bulundu. Görünüşe göre PSG, en yakın şampiyonluk rakibi olan Lens'i 3-1 mağlup ederek Ligue 1 zaferi için şüphe bırakmadı.

SIRADA NE VAR? İkili, Ligue 1 şampiyonluğu peşinde koşarken PSG için ilk 11'de olmaya devam edecek. Lens'i 3-1 mağlup eden Parisliler, önümüzdeki hafta Angers deplasmanında mücadele edecek.