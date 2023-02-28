Atalanta hocası, AC Milan maçının ardından rakip takım taraftarlarına sandviç fırlatırken yakalandı.

NE OLDU? AC Milan, pazar günü San Siro'da oynanan Serie A maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ve bu sonuç, Atalanta'nın tüm turnuvalardaki son beş maçında dördüncü yenilgisini aldığı anlamına geliyordu. Gasperini, Milano'daki maçtan sonra eve gitmeye hazırlanırken anlaşılır bir şekilde kötü bir ruh hali içindeydi ve ev sahibi taraftarlar tarafından kışkırtılmasının ardından arabasının camından sandviç fırlattı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Milan taraftarlarının "asla bir b*k kazanamıyorsun" söylemini duyan tecrübeli hoca, daha sonra taraftarlara "gidin buradan" dedi ve yarısı yenmiş bir sandviçi de onlara doğru fırlatarak işleri bir adım daha ileri götürdü.

SIRADA NE VAR? Atalanta'nın şu anda gergin hissetmek için her türlü nedeni var. Mavi-siyahlılar İtalya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken, ligde de kötü sonuçların ardından altıncılığa geriledi.