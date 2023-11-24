Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Sky Sports muhabirine takıldı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, cumartesi günü Manchester City maçının erken saatte oynanacak olmasına şaka yollu bir tepki gösterdi.

Daha önce basın toplantılarında bu konuyu eleştiren Alman menajer, öfkesini şaka yoluyla Sky Sports muhabirinden çıkardı.

Alman menajer, Liverpool antrenmanını takip eden Sky Sports muhabiri Vinny O'Connor'ın yanına yaklaştı ve onu boynundan kavradı.

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Daha sonra muhabirin karnına hafif bir yumruk atan Klopp, "12.30 için teşekkürler!" dedi. Muhabir O'Connor ise daha sonra bu hareketin kırmızı kart olduğunu söyleyerek ortamı daha da şenlendirdi.

12.30 ne anlama geliyor?

Manchester City - Liverpool maçı, cumartesi günü İngiltere yerel saati ile 12.30'da başlayacak. Millî maç arasından dönüşlerde erken oynamayı sevmeyen Klopp, buna tepki gösteriyor.

İki takımda da Güney Amerika'dan geç dönen oyuncular oluyor ve erken oynamak, dezavantajları beraberinde getiriyor.

Liverpool ve Jürgen Klopp'u ne bekliyor?

Kırmızılar, cumartesi günü lider Manchester City deplasmanına gidecek. Klopp'un öğrencileri, Etihad Stadyumu'ndan bir galibiyet çıkarmaları halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Liverpool, City maçından sonra ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Anfield Road'da LASK takımını konuk edecek.