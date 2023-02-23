İZLE: Inter kalecisi Onana ile Edin Dzeko kavga etti, araya Hakan Çalhanoğlu girdi

Serie A devinin Porto ile karşılaştığı mücadelede gergin anlar yaşanırken, araya giren Hakan Çalhanoğlu olayı önledi.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında çarşamba akşamı Porto'yu konuk etti.

İtalya Serie A devi, zorlandığı mücadeleyi 86. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle kazanırken, skorun önüne geçen başka bir olay yaşandı.

Porto'nun atağı esnasında Edin Dzeko, hakemle tartıştı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından ise kaleci Andre Onana, Dzeko'nun üzerine yürüdü.

Boşnak golcünün rakipleri kovalamak yerine hakemle konuştuğundan dolayı öfkelenen Onana'yı Hakan Çalhanoğlu durdurdu.

Çalhanoğlu bu esnada Kamerunlu kalecinin ağzını da kapattı.

Ne söylendi?

A Millî Takım orta sahası, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dzeko ile Onana'nın saha içinde tartışması bir kavga değil, tamamen saf adrenalin kaynaklı. Herşey oldu ve bitti."

Bu arada Porto maçının oyuncunu seçilen Çalhanoğlu, maç sonunda aldığı ödülü Türkiye'deki depremzedelere armağan ederek şunları söyledi:

"Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle."