Romelu Lukaku ve Nicolo Barella, İtalya Serie A'da Sampdoria maçında gergin anlar yaşadı.

NE OLDU? İtalya Serie A'da Inter, pazartesi günü Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma esnasında iki takım arkadaşı hararetli bir tartışmaya girdi ve bu anlar kameraya da yansıdı. Lukaku, İtalyan orta saha Barella'nın huysuzca kollarını sallamasını hoş karşılamadı ve parmağını sallayarak, "Bunu yapma! İyi değil, aşağılayıcı, kes artık!" dedi.

NE SÖYLENDİ? Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, maçın ardından konuyla ilgili şunları söyledi: "Bunlar sahada olur. Tabii olmaması gerekir ve ben yapmam. Onları bu şekilde görmek istemiyorum ama bazen oluyor. Çok iyi arkadaşlar. Açıkçası, bunlar görmek istemediğim olaylar.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Stefan de Vrij da öfkeli konuşmalarının ardından Barella ile Lukaku arasındaki ilişki hakkında şunları söyleyerek tartışmayı hafife alan bir başka isim: “Fark etmemiştim, mola sırasında öğrendim. Havayı hemen yumuşattılar. Artık önümüze bakmalıyız.”

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INTER İÇİN SIRADA NE VAR? Sampdoria ile berabere kalan Inter, Serie A tablosunda lider Napoli'nin 15 puan gerisinde. Hafta sonunda evinde Udinese ile karşılaşacak olan Simone'nin ekibi, ardından hafta içinde Porto ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında sahaya çıkacak.