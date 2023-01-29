Giresunspor deplasmanında 4-0 kazanarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 10 maça çıkaran Galatasaray, büyük bir coşku yaşadı.
Stadyumda deplasman tribünündeki taraftarıyla bütünleşen sarı-kırmızılı oyuncuların sevinç gösterileri dönüş yolunda da devam etti.
Giresun dönüşünde uçakta eğlenceli anlar yaşandı.
Neler oldu?
Galatasaray'ın resmî Twitter hesabı, pazar sabahı yaptığı paylaşımla uçakta yaşanılanların videosunu aktardı.
Görüntülerde; Mauro Icardi ile özdeşleşen, şarkıcı Simge'nin seslendirdiği 'Aşkın olayım' parçası çalıyor ve Icardi'ye Torreira ile Muslera da eşlik ediyor.
Galatasaray'ı ne bekliyor?
Aslan, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat'ta NEF Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Ümraniyespor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar 23. haftada ise 5 Şubat'ta Trabzonspor'u ağırlayacak.