Al-Nassr'ın Al-Shabab'ı 4-0 yendiği maçta kafa golü geçerli sayılmayan Cristiano Ronaldo, hakemlere sert çıktı.

Ronaldo boş geçmedi

Al-Nassr'ı 4-0'lık galibiyete taşıdı

Kafa golü geçerli sayılmayınca çok sinirlendi

NE OLDU? Portekizli forvet, penaltı noktasından kafayı vurup ağları havalandırdı ve maçtaki ikinci golün attı. Ancak bu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Suudi yayıncı SSC tarafından gösterilen tekrarlarda Ronaldo'nun, yan hakemin bu kararına tepki gösterdiği anlaşılıyor.

BÜYÜK RESİM: Kararın ardından Ronaldo öfkeden patladı ve Portekizlinin şu şekilde bağırdığı duyuldu: "Her zaman bana karşısınız! Lanet olsun."

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Ronaldo sonunda 38. dakikada başka bir penaltıyı gole çevirdi ve rahatladı. İkinci yarıda hat-trick yapabilirdi ancak maçtaki üçüncü penaltıyı Abdulrahman Ghareeb'e bırakmayı seçti. Ghareeb ise penaltıyı kaçırdı.

SIRADA NE VAR? Ronaldo, cumartesi günü bir başka Suudi Pro Ligi maçında Al-Hazm'a karşı tekrar Al-Nassr forması giyecek.