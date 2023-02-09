İtalyan orta saha, ayağının tozuyla NEF Stadı'nda organize edilen yardıma koştu.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilde yıkıcı etki bırakan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkede forma giyen futbolcular da bu yardıma destek olma çabasında.

Galatasaray'ın AS Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo da hiç vakit kaybetmeden NEF Stadı'ndaki destek çalışmalarına katıldı.

İtalyan futbolcu, kolilerin tırlara taşınmasına yardım etti.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın resmî Twitter hesabından paylaşılan gönderide şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Nicolò Zaniolo, Nef Stadyumu Yardım Merkezi'ndeki çalışmalarımıza destek verdi.

"Nef Stadyumu P1 ve P2 Otopark Alanı'ndayız.

"Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardımlarınızı bekliyoruz."

Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferini nasıl duyurdu?

Sarı-kırmızılılar, 8 Şubat Çarşamba günü resmî internet sitesinden transferi şöyle duyurdu:

"Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

"Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.

"Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli kârının %20'si A.S. Roma'ya ödenecektir.

"Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.

"Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."