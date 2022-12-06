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Fas vs İspanya

İZLE: Fas'ın yıldızı Hakimi'nin tarihe geçen 'panenka' penaltısı

Samet Çayır
22:05 GMT+3 6.12.2022
Achraf Hakimi Morocco Spain World Cup
Achraf Hakimi'nin penaltısı salı günü İspanya'yı Dünya Kupası dışına itti ve Fas'ın ilk kez çeyrek finale yükselmesini sağladı.

Fas, Yassine Bono'nun kahramanlıkları ve aynı zamanda Unai Simon'u soğukkanlılıkla mağlup eden Achraf Hakimi'nin sayesinde İspanya'yı penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finalindeki yerini aldı.

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Madrid'de doğan ve İspanya'yı temsil etmeye hak kazanan Hakimi, maçı kazandıran penaltıyı atarak Fas'ın turnuva tarihinde Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşan dördüncü Afrika ülkesi olmasını sağladı.

Aynı şey, tüm çabalarına rağmen İspanya'nın penaltı vuruşları için söylenemez. Luis Enrique'nin öğrencileri, penaltı vuruşlarının hiçbirini gole çeviremedi ve büyük bir şok yaşadı.

Fas'ı ne bekliyor?

Walid Regragui'nin ekibi 10 Aralık'taki çeyrek final için yerini ayırttı. Ancak rakiplerinin kim olacağını görmeleri için beklemeleri gerekiyor.

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