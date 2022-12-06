İZLE: Fas'ın yıldızı Hakimi'nin tarihe geçen 'panenka' penaltısı
Fas, Yassine Bono'nun kahramanlıkları ve aynı zamanda Unai Simon'u soğukkanlılıkla mağlup eden Achraf Hakimi'nin sayesinde İspanya'yı penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finalindeki yerini aldı.
🏆⚽ | Fas, seri penaltı vuruşları sonucu İspanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. pic.twitter.com/62VyZVpCPp— TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022
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Madrid'de doğan ve İspanya'yı temsil etmeye hak kazanan Hakimi, maçı kazandıran penaltıyı atarak Fas'ın turnuva tarihinde Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşan dördüncü Afrika ülkesi olmasını sağladı.
Aynı şey, tüm çabalarına rağmen İspanya'nın penaltı vuruşları için söylenemez. Luis Enrique'nin öğrencileri, penaltı vuruşlarının hiçbirini gole çeviremedi ve büyük bir şok yaşadı.
Fas'ı ne bekliyor?
Walid Regragui'nin ekibi 10 Aralık'taki çeyrek final için yerini ayırttı. Ancak rakiplerinin kim olacağını görmeleri için beklemeleri gerekiyor.
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