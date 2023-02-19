Erling Haaland, cumartesi günü oynanan Nottingham Forest maçında inanılmaz bir şansı kaçırdı ve yüzü kıpkırmızı oldu.

NE OLDU? Keylor Navas'ın kurtarışının ardından seken topu önünde bulan Haaland'ın iki büyük şansı vardı. İlk şutu direğe çarptı ve top tekrardan ona geldi. Ancak Norveçli, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı direğin üzerinden uçurdu.

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DAHA BÜYÜK RESİM: City, Nottingham Forest maçında 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmanın sonlarında yediği gol ile sürpriz bir şekilde iki puan kaybetti. Haaland, bu pozisyonu gole çevirmiş olsaydı City büyük ihtimalle liderliğini sürdürecekti.

CITY'İ NE BEKLİYOR? Pep Guardiola'nın öğrencileri, hafta ortasında Almanya'da RB Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşılaşacak.