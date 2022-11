İZLE: Ekvador taraftarları, Katar ile oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçında 'bira istiyoruz' diye tezahürat yaptı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası başlamadan kısa süre önce FIFA, Katar'daki stadyumlarda alkol satışına son dakika yasağı getirildiğini açıkladı. Pazar günü Ekvador'un ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldiği ilk karşılaşmada ise bazı taraftarlar bira yasağı kararı hakkındaki duygularını açıkça belirttiler.

🇪🇨Ecuador fans chanting "we want beer" ("queremos cerveza") in the opening World Cup game at Qatar.pic.twitter.com/CznahzbxmA