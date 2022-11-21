İZLE: Ekvador taraftarları, Katar ile oynanan 2022 Dünya Kupası açılış maçında 'bira istiyoruz' diye tezahürat yaptı

2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol yasağı kararı Ekvador taraftarları arasında pek hoş karşılanmadı.

Katar stadyumlarında alkol yasağı var

FIFA, bu kararı son dakika ile açıkladı

Taraftarlar baskı yaptı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası başlamadan kısa süre önce FIFA, Katar'daki stadyumlarda alkol satışına son dakika yasağı getirildiğini açıkladı. Pazar günü Ekvador'un ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldiği ilk karşılaşmada ise bazı taraftarlar bira yasağı kararı hakkındaki duygularını açıkça belirttiler.

🇪🇨Ecuador fans chanting "we want beer" ("queremos cerveza") in the opening World Cup game at Qatar.pic.twitter.com/CznahzbxmA — Sam Street (@samstreetwrites) November 20, 2022

Pazar günü Dünya Kupası'nda bira talep edenler sadece Ekvador taraftarları değildi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ekvador taraftarlarının Dünya Kupası'nın ilk gününde kutlayacak çok şeyi vardı. Karşılaşmanın açılış golünü penaltı ile Enner Valencia ile kaydetti. Ekvador kaptanı daha sonra A Grubu maçında bir gol daha attı ve mücadele 2-0 sona erdi.

EKVADOR'U NE BEKLİYOR? Ekvador, cuma günü Hollanda ile oynayacak ve ardından 29 Kasım Salı günü Senegal'e karşı grup maçlarını tamamlayacak.