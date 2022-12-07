İZLE: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in çeyrek final kutlamalarından erken ayrılıp soyunma odasına gitti

Portekizli yıldızın kutlamaları kısa tutup soyunma odasına yönelmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Portekiz, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun yedek başlaması ve onun yerine oynayan Gonçalo Ramos'un hat-trick yapması damga vurdu.

Fernando Santos'un verdiği bu cesur karar, çok konuşuldu.

Cristiano Ronaldo maçtan sonra ne yaptı?

73. dakikada Joao Felix'in yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcunun, karşılaşma sonrasında kutlamayı kısa kesmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Portekizli oyuncular İsviçre galibiyetini taraftarlarla kutlarken Ronaldo'nun soyunma odasına gittiği görülüyor.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 6, 2022

Ronaldo'nun davranışına gelen tepkiler

Kısa sürede viral olan videonun altına birçok Portekiz taraftarı yorum yazdı. İşte onlardan bazıları:

"Belki de Suudi Arabistan ligi bile onun için en iyi seçenek değil. Orada, ondan daha iyi oyuncular var."

"Ronaldo ne kadar rezil bir kaptan! O, sahada olmadığında takımının harika bir performans sergilemesini hazmedemiyor!"

"Demek ki yine bunu yaptı..."

"Bu, bende biraz hayal kırıklığı yarattı. 37 yaşındaki birinden daha fazlasını beklersiniz.”

"Tam anlamıyla orada kutlama yaparak ve taraftarları alkışlayarak kaldı. Hepsinden sadece bir dakika önce içeri girdi. Kapat çeneni aptal!"