İZLE: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in çeyrek final kutlamalarından erken ayrılıp soyunma odasına gitti

Portekiz, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun yedek başlaması ve onun yerine oynayan Gonçalo Ramos'un hat-trick yapması damga vurdu.

Fernando Santos'un verdiği bu cesur karar, çok konuşuldu.

73. dakikada Joao Felix'in yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcunun, karşılaşma sonrasında kutlamayı kısa kesmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Portekizli oyuncular İsviçre galibiyetini taraftarlarla kutlarken Ronaldo'nun soyunma odasına gittiği görülüyor.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO