Genç bir futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etmek isterken sakatlık yaşadı.

Dünyanın en çok izlenen futbolcuları, ister istemez bu oyuna gönül veren genç yetenekleri her hareketleriyle etkiliyorlar.

Sosyal medyada en fazla takipçisi olan Cristiano Ronaldo da kuşkusuz bu isimlerin başında geliyor.

Portekizli yıldız, yıllardır attığı gollerin ardından meşhur 'Siu!' sevincini yapıyor. Bu popüler sevinç, artık dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda.

Bu sevinç, son olarak Vietnam'da bir futbol sahasında ortaya çıktı fakat sevinç, kötü bir şekilde sona erdi.

Ne oldu?

Vietnam U-17 liginde genç bir futbolcu, golün ardından Cristiano Ronaldo'nun 'Siuu' sevincini yaparken sakatlanıp oyundan çıktı.

Bu görüntü, sosyal medyada viral haline geldi ve aynı zamanda gülüşmelere neden oldu.