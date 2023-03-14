Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Abha ile oynadığı kupa maçında sinirlerine hakim olamadı ve sarı kartı gördü.

NE OLDU? Al Nassr, Kral Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Abha'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, gol veya asist üretemedi. Portekizli yıldız, ilk yarının son düdüğünün ardından ise sinirlerine hakim olamadı.

Kontratak esnasında hakemin ilk yarıyı bitirmesi yıldız futbolcuyu sinirlendirdi ve Ronaldo, düdüğün ardından topu havaya dikip hakeme söylendi. Ardından hakem, CR7'ye sarı kartını gösterdi.

87 dakika oyunda kalan Ronaldo, bu dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Suudi taraftarlar, Ronaldo'nun bu tavrına ilk kez maruz kalmıyorlar. Taraftarlar, geçen perşembe günü Al-Nassr'ın Al-Ittihad'a 1-0 yenilmesinin ardından Ronaldo'yu su şişesini tekmelerden gördüler. Yıldız oyuncu, maç öncesi ve esnasında Lionel Messi tezahüratlarına da maruz kalmıştı.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Al Nassr, Suudi Pro Ligi'nde cumartesi günü yine Abha'yı konuk edecek ve Ronaldo, üç maçlık gol hasretine son vermeyi umacak.