Cristiano Ronaldo, taraftarları sevindiren yeni bir kutlama gösterisi yaptı.

Ronaldo 4-0'lık galibiyette iki gol attı

Gol sonrası dans etti

Al Nassr'a üç penaltı verildi

NE OLDU? Ronaldo, Al-Nassr'ın son Suudi Pro Lig maçında penaltıdan iki gol atarak hayati bir rol oynadı ve bir golün ardından kendisine özgü 'Siuuu' kutlaması yerine geleneksel bir Suudi dansı sergiledi. Daha sonra ülkdeki sosyal medya kullanıcıları, Ronaldo'nun Suudi ardahını taklit ettiğini açıkladı. Bu, kılıçlı erkekler tarafından yapılan bir halk dansıydı.

BÜYÜK RESİM: Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybetti ancak art arda iki galibiyetle toparlanarak puan durumunda altıncı sıraya yükseldi. Ronaldo sezon ilerledikçe üretkenliğini korumayı umuyor.

SIRADA NE VAR? Al-Nassr, cumartesi günü Al-Hazm ile karşılaşacak ve Ronaldo bir kez daha sahada liderliği üstlenecek.