Ganalı futbolcu için yapılan saygı duruşu esnasında St James's Park'ta duygusal anlar yaşandı.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kaldıktan uzun süre sonra cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu, futbol camiasını yasa boğdu.

Eski Newcastle United ve Chelsea futbolcusu, hafta sonu oynanan bazı Premier Lig maçlarında anıldı.

Cumartesi günü St James's Park'ta oynanan Newcastle United - Liverpool karşılaşmasında da Ganalı futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünde iki çocuğuyla birlikte bulunan Atsu'nun eşi, saygı duruşu esnasında hüngür hüngür ağlarken ekrana geldi.

Newcastle United'dan başsağlığı mesajı

En son Hatayspor'da forma giyen Atsu için eski kulübü Newcastle United, acı haberin ardından şu mesajı iletti:

“Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

"Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde yat Christian."

Atsu'nun cenaze göreni, ülkesi Gana'da düzenlenecek.