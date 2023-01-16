Tecrübeli orta saha, Manchester derbisindeki gol sevincinde iki Manchester United taraftarını enteresan bir şekilde kucakladı.

NE OLDU? Brezilyalı oyuncu, cumartesi günü takımının Manchester City'ye karşı kazandığı galibiyette çok önemli bir rol oynadı ve 78. dakikada Bruno Fernandes'in tartışmalı golünün asistini yaptı. Kısa bir süre sonra Marcus Rashford galibiyet golünü attıktan sonra Real Madrid'in eski yıldızı heyecanını gizleyemedi ve tribündeki bazı United taraftarlarına sarıldı. Casemiro, iki taraftara o kadar şiddetli bir şekilde sarıldı ki Unitedlı iki genç, neredeyse nefessiz kalacaktı.