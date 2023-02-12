A Millî Takım'ın eski kaptanı, Türkiye'de yaşanan trajedi karşısında duygularını gizleyemedi.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin üzüntüsü devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında oynayan yerli oyuncular da bu trajediden bir hayli etkilenmiş durumda

Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 21. haftasında Emmen'e konuk oldu.

Sittard, karşılaşmayı Oğuzhan'ın 76. dakikada attığı tek golle 1-0 kazanmasını bildi. Ancak maçtan çok karşılaşma öncesinde ve gol esnasında yaşananlar dikkat çekiciydi.

Emmen - Fortuna Sittard maçında neler yaşandı?

Karşılaşma öncesi, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Burak Yılmaz'ın, saygı duruşu esnasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Karşılaşmanın tek golünü atan Oğuzhan Özyakup ise gol sonrasında, yaşanan depremler nedeniyle zor günler geçiren Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Tecrübeli futbolcu, 'Pray for Turkey' (Türkiye için dua et) yazılı tişörtü kameralara göstererek farkındalık oluşturdu.

Ayrıca Burak Yılmaz, karşılaşmaya Türkiye'de yaşanan deprem felaketine destek mesajı içeren kaptanlık pazubandıyla çıktı.

Burak Yılmaz ne söyledi?

Kaptan, sosyal medyadan da bir paylaşım yaparak 'Türkiye için dua et' yazılı formayı tuttuğu fotoğrafına, "Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile" mesajını ekledi.