Öfkeli Arsenal taraftarları, çarşamba günü Manchester City'nin 3-1'lik galibiyetinde büyük rol oynayan Belçikalıyı yabancı madde yağmuruna tuttu.

NE OLDU? Emirates Stadyumu'ndaki kritik maçın sonlarına doğru, köşe bayrağının yanında Belçikalı oyuncunun yanına şişeler ve bardaklar atıldı. De Bruyne tacizden rahatsız görünmüyordu ve hatta sosyal medyada ev sahibi taraftarlar ile alay etti. Instagram'da, "Bira isteyen var mı?" mesajıyla bir fotoğraf paylaşan De Bruyne, ardından başının üzerinden uçan bir bardağın fotoğrafını paylaşarak "Teşekkürler" dedi.

Instagram/kevindebruyne

Instagram/kevindebruyne

DAHA BÜYÜK RESİM: De Bruyne, City'nin Premier Lig'deki rakibine karşı kazandığı zaferde başrol oynadı. Maçın açılış golünü atan yıldız orta saha, ardından üçüncü golde Erling Haaland'a asist yaptı.

CITY & ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? Maç fazlasıyla liderliği ele geçiren De Bruyne ve takım arkadaşları, bir sonraki maçta Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Son dört maçını kazanamayan Arsenal ise Aston Villa'ya konuk olacak.