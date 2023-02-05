NE OLDU? Arjantinli oyuncu, 60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak Getafe ağlarını havalandırdı. Yan hakem başlangıçta ofsayt nedeniyle golü iptal etti, ancak daha sonra VAR bu kararı bozdu. VAR incelemesi sırasında Diego Simeone, Correa'nın yerine Yannick Carrasco'yu oyuna aldı. Ancak karar verilir verilmez tüm Atletico takımı Correa'nın golünü kutlamak için yedek kulübesine koştu.
ATLETICO MADRID'İ NE BEKLİYOR? Simeone'nin ekibi bir sonraki La Liga maçında 12 Şubat'ta deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.