Atleti'nin yıldızı Angel Correa'nın golü önce iptal edildi, sonra geçerli sayıldı. Ancak VAR incelemesi tamamlandığında Correa oyundan çıkmıştı.

NE OLDU? Arjantinli oyuncu, 60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak Getafe ağlarını havalandırdı. Yan hakem başlangıçta ofsayt nedeniyle golü iptal etti, ancak daha sonra VAR bu kararı bozdu. VAR incelemesi sırasında Diego Simeone, Correa'nın yerine Yannick Carrasco'yu oyuna aldı. Ancak karar verilir verilmez tüm Atletico takımı Correa'nın golünü kutlamak için yedek kulübesine koştu.