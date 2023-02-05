İZLE: Angel Correa, attığı golü VAR incelemesinin gecikmesi nedeniyle yedek kulübesinde kutladı

Samet Çayır
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Angel CorreaGetty Images
Atlético MadridAtlético Madrid vs GetafeGetafeLa Liga

Atleti'nin yıldızı Angel Correa'nın golü önce iptal edildi, sonra geçerli sayıldı. Ancak VAR incelemesi tamamlandığında Correa oyundan çıkmıştı.

NE OLDU? Arjantinli oyuncu, 60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak Getafe ağlarını havalandırdı. Yan hakem başlangıçta ofsayt nedeniyle golü iptal etti, ancak daha sonra VAR bu kararı bozdu. VAR incelemesi sırasında Diego Simeone, Correa'nın yerine Yannick Carrasco'yu oyuna aldı. Ancak karar verilir verilmez tüm Atletico takımı Correa'nın golünü kutlamak için yedek kulübesine koştu.

DAHA BÜYÜK RESİM: Atletico, 1-0'lık skoru ancak 23 dakka koruyabildi ve Getafe, 83. dakikada Enes Ünal'ın penaltıdan kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı. İki puan kaybeden Atleti, lider Barcelona'nın 15 puan gerisinde dördüncü sırada kaldı.

ATLETICO MADRID'İ NE BEKLİYOR? Simeone'nin ekibi bir sonraki La Liga maçında 12 Şubat'ta deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.