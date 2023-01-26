Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad taraftarları tarafından Lionel Messi tezahüratları ile karşılandı.

NE OLDU? Al-İttihad ile Suudi Arabistan Süper Kupası karşılaşması için Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'na gelen Al-Nassr'ın yeni forveti, ev sahibi taraftarlardan oldukça şaşırtıcı bir tepki aldı. Orta Doğu'ya yaptığı büyük hamleden bu yana kral muamelesi gören Ronaldo, stadyumda Messi tezahüratları ile karşılandı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo, geçen hafta hazırlık maçında Messi'ye karşı oynadı ve şimdi Dünya Kupası sonrasında Al-Nassr takımına alışmaya çalışıyor.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? CR7, önümüzdeki cuma günü Suudi Pro Ligi'nde Al Fateh'e karşı tekrar mücadele edecek.