Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçıyla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Tüm maçların hakemlerini açıklayan UEFA, söz konusu mücadelenin dördüncü hakemini Ivan Bebek olarak belirledi.
Ancak daha sonra karar değişti ve UEFA'nın resmî sitesinde Ivan Bebek'in adı silinip Marin Vidulin yazıldı.
Perşembe günü oynanacak maçın dördüncü hakemi Vidulin olacak.
Ivan Bebek ile Fenerbahçe arasında ne yaşandı?
Bebek, 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'nin Braga deplasmanındaki maçını yönetmişti.
45 yaşındaki Hırvat'ın tartışmalı kararlarının ardından Braga, sarı-lacivertlileri 4-1 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle sekiz kişi tamamlamıştı.
Ayrıca Bebek, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.
Bu tarihten sonra Ivan Bebek, UEFA elit kategorisinden birinci kategoriye düşürüldü ve büyük maç alamadı.
Fenerbahçeli taraftarların öfkesi ise yıllardır dinmiş değil.