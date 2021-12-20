Arsenal'ın eski oyuncusu Brezilyalı orta saha Willian: "Menajerimi aradım ve lütfen beni burdan al dedim"

Willian, Arsenal’da mutlu olmadığı için transfer olduktan sadece üç ay sonra takımdan ayrılmak istediğini itiraf etti.

Arsenal, 2020 yazında Chelsea'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Willian ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.

Brezilyalı oyuncu, Emirates Stadyumu'ndaki ilk ve tek sezonunda istediği form düzeyine ulaşamadı ve Brezilya ekibi Corinthians’ın yolunu tuttu.

Ne söylendi?

Takımdan neden ayrıldığı hakkında Rio Ferdinand'ın YouTube kanalı FIVE'a konuşan Willian şu ifadeleri kullandı:

"Mutlu değildim, bu yüzden performansım iyi değildi. Ayrıntılara girmek istemiyorum, ama kendimi iyi hissetmiyordum.

“Arsenal’a transfer olduğum için başlarda mutluydum. Oldukça motiveydim ve yeni bir kulüpte iyi şeyler başarmak istiyordum. Yeni arkadaşlarım ve yeni projeler için sabırsızlanıyordum.

“Kuzey Londra’ya transfer olduktan üç ay sonra menajerime ‘lütfen, beni burdan al. Gitmek istiyorum’ dedim.

"Kulüp hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum, çünkü çok büyük bir ekip. Futbolda büyük bir geçmişi var, büyük oyuncular orada forma giydi.

"Ancak, ben orada iyi değildim ve bu yüzden takımdan ayrılmak istedim.”

33 yaşındaki oyuncu, Arsenal ile sözleşmesini feshettiğinde iki yıllık maaşından da vazgeçmiş oldu ve oyuna olan tutkusundan dolayı bu fedakarlığı yaparak takımdan ayrıldı.

Bu konuyla ilgili de konuşan Willian, ”Evet, büyük bir paradan vazgeçtim. Para hayattaki en önemli şey değil, mutlu olmak ve yaptığınız şeyden zevk almak daha önemli. Bir iş yapıyorsanız, onu severek yapmalısınız.

"Orada mutlu değildim, bu yüzden Arsenal’da daha fazla kalmamam gerektiğini anladım. Ailem de mutlu değildi. Bunun üzerine, istemediğim yerde kalmadım ve ayrıldım” dedi.

Willian, Arsenal’da ne yaptı?

Chelsea'de geçirdiği yedi yıl boyunca iki lig şampiyonluğu kazanan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'deki en iyi orta saha oyuncularından birisi olarak ün kazandı.

Willian, 2020-21'deki tüm müsabakalarda 37 maçta sadece bir kez gol attığı için Arsenal'de istediği form düzeyine ulaşamadı.

Arsenal taraftarları da Willian'ın takımda kalmasını istemeyince Brezilyalı futbolcu, Kuzey Londra ekibiyle olan birlikteliğini sonlandırdı.

Bu konuyla ilgili ise Willian şöyle konuştu:

“Chelsea’den geldiğim için sosyal medyada çok fazla mesaj aldım.

"Başka bir kulüpten gelseydim onlar için daha iyi olurdu. Hem Chelsea’den gelip hem de iyi bir performans gösteremeyince işler benim açımdan daha da kötü gitti."

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