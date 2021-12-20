Barcelona, İspanyol hocası Xavi'nin gözdesi olan Gavi ile sözleşme uzatacak mı?

Barcelona’nın, ​​​​dünya futboluna armağan etmesi beklenen oyunculardan birisi olan Gavi; İspanyol ekibinin yeni hocası Xavi'nin sisteminin çok önemli bir ismi durumda.

İspanyol futbolcuyla yeni bir sözleşme imalaması beklen Barcelona yönetimi ile futbolcu arasındaki görüşmeler sürüyor.

Gavi’nin sözleşmesi 2023'te sona erecek. Barcelona, genç futbolcusunun maaşını iyileştirecek ve sözleşmesini uzatacak.

Ne söylendi?

Que t'hi jugues’in haberine göre, Barcelona ile sözleşmesini uzatacak olan Gavi, sadece sözleşme uzatma bedeli olarak 2 milyon euro kazanacak. Genç oyunucunun bu bedele ek olarak daha fazla para kazanabileceği de konuşuluyor.

17 yaşındaki futbolcu, görüşmelerin yavaş, ama doğru bir şekilde ilerlediğini belirtirken “Barcelona’da olduğum için mutluyum ve burada devam etmek istiyorum.

“Bu kulübün efsane isimlerinin arasına girmek istiyorum. Daha fazla çalışıp en iyi seviyede futbol oynamayı sürdüreceğim” dedi.

Bu sezon La Liga’da ilk maçına çıkan Gavi; Şampiyonlar Ligi’nde 21 maçta forma giydi. Xavi’nin gelişiyle 7 lig maçında oynayan Gavi, İspanyol hocanın gözdelerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Gavi, Nico, Pedri ve Ansu Fati gibi genç oyucularla yakından ilgilenen Xavi'nin; genç yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak istediği belirtiliyor.

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