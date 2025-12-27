İtalyan gazetecilerden Kenan Yıldız'a büyük onur

ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, İtalyan spor gazetelerinin ortalama oyuncu puanlarına göre Serie A’da sezonun ilk bölümünün en formda futbolcusu olarak gösterildi. Fantacalcio verilerine dayanan değerlendirmede, Milan forması giyen Pulisic, takım arkadaşı Luka Modric’i geride bırakarak listenin zirvesinde yer aldı.

Pulisic, Serie A’da en az maçların yüzde 50’sinde forma giyen oyuncular arasında en yüksek ortalama puanı yakalayan isim oldu. Eski Chelsea oyuncusu, ligde çıktığı 10 maçta yedi gol ve iki asist üreterek toplam dokuz gole doğrudan katkı sağladı. Bu performans, Milan’ın hücum gücünde neden kilit rol oynadığını da ortaya koyuyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Como forması giyen Nico Paz bulunuyor. Genç oyuncu, 15 lig maçında beş gol ve dört asistle yine dokuz gole katkı verdi ancak maç sayısının fazlalığı, ortalama puanının Pulisic’in gerisinde kalmasına neden oldu.

Juventus'tan tek isim Kenan

Serie A’da bu sezon iki kaleci de ilk 10’a girmeyi başardı. Roma’dan Mile Svilar ve Lecce’den Wladimiro Falcone, istikrarlı performanslarıyla dikkat çekti. Falcone’un 6,47’lik ortalaması, Milan kalecisi Mike Maignan’ın 6,46’lık puanının hemen üzerinde yer aldı.

Juventus cephesinde ise ilk 10’a giren tek isim Kenan Yildiz oldu. Napoli’den Frank André Zambo Anguissa, Inter’den ise Marcus Thuram ve Federico Dimarco listeye giren diğer yıldızlar olarak öne çıktı.

1–16. haftalar arası Serie A en iyi 10 oyuncu (ortalama puan)

• Christian Pulisic – 6,7

• Luka Modric – 6,6

• Nico Paz – 6,57

• Mile Svilar – 6,53

• Marcus Thuram – 6,5

• Kenan Yıldız – 6,5

• Frank André Zambo Anguissa – 6,5

• Federico Dimarco – 6,5

• Alexis Saelemaekers – 6,5

• Wladimiro Falcone – 6,47

Pulisic’in zirvede yer alması, Serie A’daki Milan ağırlığının ve ABD’li yıldızın sezon başından bu yana ortaya koyduğu istikrarın net bir göstergesi olarak yorumlanıyor.