İtalyan futbol adamından Juventus taraftarlarını kızdıracak Kenan Yıldız sözleri: Real Madrid ve Manchester City için harika olur!

Eski Juventus kanat oyuncusu Massimo Mauro, Kenan Yıldız’ın Allianz Stadı’nda henüz bir lider seviyesine ulaşmadığını, ancak sorumlulukların paylaşıldığı bir yapıda Manchester City veya Real Madrid’e mükemmel uyum sağlayacağını söyledi. Mauro, genç yıldızın tartışmasız teknik kapasitesine rağmen Juventus soyunma odasında lider profili sergilemediğini ifade etti.

Gazzetta’ya konuşan eski İtalya milli oyuncusu, “O, Thuram ve Cambiaso ile birlikte Juventus’un en önemli oyuncusu. Üzerine bir takım inşa edilecek bir isim” dedi.

Mauro, Kenan'ın Juventus’taki ‘sorununu’ değerlendirdi

Mauro’ya göre asıl problem, Kenan Yıldız’ın henüz Juventus’un ihtiyaç duyduğu “dünya çapında bir oyuncu” seviyesine ulaşmamış olması. Mauro, “Böylesine önemli bir takımın kaderini üstlenmesi için ortam uygun değil. Belki doğal bir lider değil. Mükemmel bir ikinci adam olabilir ama yanında bir birinci adama ihtiyaç duyar” ifadelerini kullandı.

Del Piero’nun da kariyerinin ilk döneminde Vialli, Baggio ve Ravanelli gibi isimlerle birlikte oynadığını hatırlatan Mauro, “Büyük bir takımın tüm sorumluluğunu, çok yetenekli olsa bile bir gencin omzuna yükleyemezsiniz” diye konuştu.

“Kaptan yapmak hataydı”

Kenan Yıldız son üç sezondur Juventus’un 10 numarasını taşıyor ve Igor Tudor döneminde bazı maçlarda kaptanlık yaptı. Ancak Mauro, kaptanlık kararının erken olduğunu düşünüyor.

“10 numara vermek hata değildi. Bence onu kaptan yapmak hataydı. Çünkü kaptan olmak için gereken özelliklere sahip değil. Öncelikle İtalyanca röportajlar vermeye başlamalı. Kaptan, kulüp ve taraftarlar için bir referans noktası olmalıdır” dedi.

Ayrıca, Manchester City ve Real Madrid’de sorumlulukların beş-altı oyuncu arasında dağıldığını vurgulayan Mauro, Kenan’ın bu yapıda mükemmel uyum sağlayacağını ifade etti.

Sözleşme görüşmeleri durdu, dev kulüpler devrede

Kenan Yıldız’ın sözleşmesi Haziran 2029’da sona eriyor, ancak Juventus yeni sözleşme için görüşmelere çoktan başladı. Gazzetta’ya göre taraflar anlaşmaya varamadı ve görüşmeler şu an durma noktasına gelmiş durumda.

Chelsea, Arsenal ve Real Madrid’in Türkiye milli oyuncusunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist üretti.