İtalya, Inter efsanesi Sandro Mazzola'nın ölümünün yasını tutuyor (83)

Inter efsanesi Sandro Mazzola, 83 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan isim, uzun süren hastalığının ardından cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece yaşamını yitirdi.

Mazzola, oyunculuk kariyerinde 1960 ile 1977 yılları arasında kulüp düzeyinde yalnızca Inter forması giydi. Eski santrfor, burada kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biri hâline geldi.

Mazzola, Inter formasıyla toplam 565 maça çıktı ve 158 gol attı. Hem 1964 hem de 1965'te Nerazzurri ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Mazzola ayrıca kulübüyle dört kez lig şampiyonluğu yaşadı. 1965'te Serie A'nın gol kralı oldu.

Mazzola, milli takımla da büyük başarılar elde etti. 1968'de İtalya, Mazzola'nın ilk 11 oyuncusu olduğu kadroda, kendi evinde Avrupa şampiyonu oldu. İki yıl sonra Dünya Kupası finaline de çıkıldı ancak Rivellino, Carlos Alberto ve elbette Pelé'nin de yer aldığı Brezilya'ya kaybedildi.

Mazzola, 1971'de Johan Cruyff'un ardından dünyanın en iyi ikinci futbolcusu seçildi. Mazzola, oyunculuk kariyerinin ardından da Inter ile bağını sürdürdü ve burada teknik direktör de dahil olmak üzere çeşitli görevlerde çalıştı.

Mazzola, Genoa ve Torino'da da (diğer görevlerinin yanı sıra) sportif direktör olarak görev yaptı. Torino ile Mazzola arasında hayatının çok erken döneminde kurulan sonsuz bir bağ vardı. 1949'da, henüz altı yaşındayken, babası Valentino Mazzola da diğer otuz kişi gibi Torino uçak kazasında hayatını kaybetti.

İtalya'da Mazzola'nın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. Kulüpler, Mazzola'nın yakınlarına ve cumartesi akşamı saat 18.00'de Roma'da AS Roma karşısında sahaya çıkacak olan Inter'e taziye mesajlarını iletti.



