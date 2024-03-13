Roma’dan ayrılan efsane teknik direktörün yeni durağının Fenerbahçe olacağı iddiası İtalya’da gündeme oturdu.

Süper Lig’de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Fenerbahçe bu hafta oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına odaklanırken, İtalya’dan sarı-lacivertli takımın gündemini sarsacak bir açıklama gündeme geldi. Calciomercato’da yer alan haberde Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’nun durumunu yakından takip ettiği ve Portekizli efsaneye teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Habere göre bahis siteleri Mourinho’nun bir sonraki durağı olarak favorinin Premier Lig olduğunu düşünse de Suudi Arabistan da güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son olarak Roma’da görev yapan Mourinho’nun milli takım teknik direktörlüğünü de düşündüğü ve Brezilya’yı çalıştırmayı alternatifleri arasında tuttuğu belirtilirken, son günlerde Fenerbahçe’nin de güçlü bir aday olarak öne çıkan takımlardan biri olduğu belirtildi.

Yıllar önce de gündeme gelmişti

Maurizio Russo imzalı haberde Fenerbahçe’nin Süper Lig’de bitime dokuz hafta kala İsmail Kartal’ın yönetiminden memnun olduğu ancak şampiyonluğun kaybedilmesi halinde teknik direktör değişikliğine gidileceği ve Mourinho’nun da kulübün en güçlü adaylarından biri olduğu kaydedildi.

Ünlü menajer Bayram Tutumlu daha önce yaptığı açıklamada Mourinho ile Fenerbahçe için geçmişte bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak Fenerbahçe’nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım’ın tercihini Christoph Daum’dan yana kullandığını açıklamıştı.