Son iki sezondur Süper Lig’e damga vuran Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında takipçisi Fenerbahçe’nin iki puan önünde zirvede yer alan Galatasaray için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımda kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen ve geçen sezon kazanılan şampiyonlukta kilit rol oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin takımdan ayrılarak, İtalya’ya dönmeyi arzuladığını öne sürdü.

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nın aktardığı bilgiye göre Icardi yeniden Serie A’da forma giymek için çeşitli bağlantılar kurdu ancak şu an İtalya’nın en gözde üç kulübü olan Inter, Milan ve Juventus golcü oyuncuyla ilgilenmiyor.

Wanda'nın paylaşımı şaşırttı

Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Juventus armalı bir giysiyle poz vermesi de İtalya’ya dönüş arzusunun bir sinyali olarak nitelendirildi.

Arjantinli forvet bir zamanlar İtalya'nın en tehlikeli forvetlerinden biriydi ve Inter ve Sampdoria formalarıyla 219 lig maçında 121 gol atarak iki kez gol krallığı sevinci yaşadı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına dek sürecek 31 yaşındaki oyuncu için yaz transfer döneminde Fransız kulübü PSG’ye 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödenmişti.