İtalya'da futbol oynaması yasaklanan yıldız önce Liverpool'u reddetti, sonra Championship takımına imza attı

Edoardo Bove, Ocak transfer döneminde Premier Lig devlerinin ilgisine rağmen kariyerine Championship’te devam etme kararı aldı. İtalyan orta saha oyuncusu, AS Roma ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra serbest oyuncu statüsünde Watford’a transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu, playoff hedefi bulunan Hornets ile beş buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

The Watford Observer’ın haberine göre, Bove Watford’a imza atmadan önce Merseyside temsilcileri Liverpool ve Everton oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlerde bulundu. Liverpool’da teknik direktör Arne Slot, Everton’da ise David Moyes yönetiminde forma giyme ihtimali doğan Bove, buna rağmen Watford’a verdiği sözü tuttu.

Haberde ayrıca Bournemouth ve Brentford’un da İtalyan orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği, Everton’ın ise MLS temsilcisi CF Montreal’in cazip teklifine karşı bir plan hazırladığı belirtildi. Ancak Bove’nin, “Watford’a söz verdiği” için diğer seçenekleri değerlendirmediği aktarıldı.

İtalya’da oynayamıyor

Bove’nin kariyerinde sağlık süreci önemli bir dönüm noktası oldu. 1 Aralık 2024’te, Fiorentina formasıyla (Roma’dan kiralık) Inter karşısında oynanan maçta kalp krizi geçiren genç futbolcuya defibrilatör takıldı. İtalya’da defibrilatörle futbol oynamak yasak olduğu için Bove, kariyerine ülke dışında devam etmek zorunda kaldı.

Watford yönetimi, transfer sürecinde oyuncunun sağlık durumuyla ilgili tüm kontrolleri yaptı ve sahaya dönmesi konusunda gerekli güvenceyi sağladı. Kasım ayı itibarıyla transferin “çok gerçekçi bir ihtimal” olduğu düşünülürken, son anda gelen Premier lİG ilgisi de Bove’nin kararını değiştirmedi.

Behrami’den övgü dolu sözler

Watford sportif direktör yardımcısı Valon Behrami, transferin ardından kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Edoardo’nun birçok seçenek arasından bizi tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu, onunla kurduğumuz ilişkinin, kulübün itibarının ve sahibimizin hırsının bir kanıtı. Edoardo kendini kanıtlamış bir yetenek ve Premier Lig’e geri dönme hedefimizde bize yardımcı olacak.”

Bove: Watford’da sahaya dönmek gurur verici

İtalyan orta saha oyuncusu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Watford ailesinin bana gösterdiği sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren kariyerimde bu önemli adımı atmam için en iyi koşulları sağladılar. Sahaya geri dönmeyi çok istiyordum ve Watford gibi tarihi bir kulüpte bunu yapmak büyük bir gurur. Yeni takım arkadaşlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum.”

Watford cephesi, Edoardo Bove transferini kulüp adına “gerçek bir başarı” olarak değerlendirirken, genç oyuncunun Championship’te nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.