İtalya, Euro 2020'de Belçika ile birlikte ırkçılığa karşı diz çökecek

İtalya milli takımı oyuncuları, Belçikalı meslektaşlarına destek vermek için diz çökme eylemine katılacak.

İtalya Futbol Federasyonu, Euro 2020 çeyrek finalindeki rakipleri Belçika’nın diz çökme protestosu gerçekleştirmesi halinde takımın bu harekete katılacağını açıkladı.

Ancak İtalyanlar bu eylemi, ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine destek vermek amacıyla değil, rakiplerine saygı göstermek için yapacak.

Konuyla ilgili bir demeç veren tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Belçikalı oyuncuların maç öncesinde diz çökmesi halinde İtalyan takımının onlara katılacağını söylemişti.

Galler maçında takım ikiye bölündü

İtalya’nın Galler ile oynadığı maçtın başlama düdüğünden önce Galler takımı toplu bir şekilde diz çökme protestosu gerçekleştirmiş, İtalya takımından beş kişi protestoya katılırken, altı kişi ayakta kalmıştı.

Diz çöken İtalyan oyuncular; Andrea Belotti, Matteo Pessina, Emerson Palmieri, Rafael Toloi ve Federico Bernardeschi’ydi.

Takım içindeki bu bölünmüşlük ülkeyi de ikiye böldü. Karşıt görüşlü kesimler konuyla ilgili farklı düşünceleri dile getirdi. Tüm takımın diz çökmesi gerektiğini, bu görüntünün İtalya’nın imajını zedelediğini savunanlar olduğu gibi, ırkçılığın diz çökerek yenilgiye uğratılamayacağını iddia edenlerin sayısı da az değildi.

Başbakan tepki gösterdi

Başbakan Enrico Letta ise diz çökmeyen oyuncuları eleştirmiş ve diğer oyuncuları bu harekete katılmaya davet etmişti.

Bu gelişmelerin ardından İtalya milli takımı, Avusturya maçından itibaren rakibin tavrına paralel bir şekilde ortak hareket etme kararı verdi. Bu doğrultuda Avusturyalı oyuncuların diz çökmemesinden ötürü İtalyanlar da ayakta kaldı.

Irkçılığa ve siyahların maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekmeyi amaçlayan diz çökme protestosunu, ilk olarak 2016 yılında, NFL’de oynayan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick başlatmıştı.

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