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Bart DHanis

Çeviri:

İşte Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maç programı

Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Inter
Viking
Galatasaray
RB Leipzig
FC Porto
Real Betis
Barcelona
Como

Feyenoord, bu çarşamba Şampiyonlar Ligi lig aşamasına başlıyor. Rotterdam ekibi, deplasmanda FC Barcelona karşılaşmasıyla başlayacak ve lig aşamasını 27 Ocak'ta De Kuip'te RB Leipzig karşısında tamamlayacak.

Feyenoord'a ağustos ayının sonunda yapılan kurada sekiz rakip çıktı. Inter, FC Porto, RB Leipzig ve Como, De Kuip'e gelecek. Deplasmanda ise FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray ve Viking FK ile birbirinden oldukça farklı dört maç Feyenoord'u bekliyor.

Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

9 Eylül

FC Barcelona

Deplasman

18.45

14 Ekim

Como

İç saha

18.45

21 Ekim

Real Betis

Deplasman

21.00

3 Kasım

Inter

İç saha

21.00

24 Kasım

FC Porto

İç saha

21.00

8 Aralık

Viking FK

Deplasman

18.45

19 Ocak

Galatasaray

Deplasman

18.45

27 Ocak

RB Leipzig

İç saha

21.00

Özellikle Barcelona deplasmanı, programın öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Feyenoord ayrıca Real Betis maçı için Sevilla'ya, Galatasaray karşılaşması için de İstanbul'a gidecek. De Kuip'te ise kağıt üzerinde en dikkat çekici rakipler Inter ve FC Porto olarak öne çıkıyor.

PSV'de olduğu gibi ilk altı maç da devre arasından önce oynanacak. Ocak ayında yedinci ve sekizinci maç haftaları gelecek. İlk sekizde yer almak, doğrudan son 16 turuna katılım anlamına geliyor. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar eleme play-off turuna kalacak, 25 ile 36. sıralar arasındaki takımlar içinse Avrupa sezonu sona erecek.

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