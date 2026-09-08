İşte Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maç programı

Feyenoord, bu çarşamba Şampiyonlar Ligi lig aşamasına başlıyor. Rotterdam ekibi, deplasmanda FC Barcelona karşılaşmasıyla başlayacak ve lig aşamasını 27 Ocak'ta De Kuip'te RB Leipzig karşısında tamamlayacak.

Feyenoord'a ağustos ayının sonunda yapılan kurada sekiz rakip çıktı. Inter, FC Porto, RB Leipzig ve Como, De Kuip'e gelecek. Deplasmanda ise FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray ve Viking FK ile birbirinden oldukça farklı dört maç Feyenoord'u bekliyor.

Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 9 Eylül FC Barcelona Deplasman 18.45 14 Ekim Como İç saha 18.45 21 Ekim Real Betis Deplasman 21.00 3 Kasım Inter İç saha 21.00 24 Kasım FC Porto İç saha 21.00 8 Aralık Viking FK Deplasman 18.45 19 Ocak Galatasaray Deplasman 18.45 27 Ocak RB Leipzig İç saha 21.00

Özellikle Barcelona deplasmanı, programın öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Feyenoord ayrıca Real Betis maçı için Sevilla'ya, Galatasaray karşılaşması için de İstanbul'a gidecek. De Kuip'te ise kağıt üzerinde en dikkat çekici rakipler Inter ve FC Porto olarak öne çıkıyor.

PSV'de olduğu gibi ilk altı maç da devre arasından önce oynanacak. Ocak ayında yedinci ve sekizinci maç haftaları gelecek. İlk sekizde yer almak, doğrudan son 16 turuna katılım anlamına geliyor. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar eleme play-off turuna kalacak, 25 ile 36. sıralar arasındaki takımlar içinse Avrupa sezonu sona erecek.