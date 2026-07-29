İşte başlıyoruz: Danny Welbeck (35), İngiltere'nin dev kulübüne transfer oluyor

Danny Welbeck’in Chelsea’ya transferinin önünde artık yalnızca sağlık kontrolü engel olabilir. Fabrizio Romano’ya göre tüm belgeler imzalandı ve ünlü “here we go” ifadesini de bu transfer için kullandı.

Bu yıl 36 yaşına girecek İngiliz santrfor, 2028’in ortasına kadar sözleşme imzalayacak. Brighton & Hove Albion, resmi bir transfer talebinde bulunmasının ardından onun ayrılmasına izin verdi.

Chelsea’nin transfer politikası son yıllarda büyük ölçüde genç ve yetenekli futbolcuları kadroya katmaya odaklıydı, ancak kulüp yönetimi bu kez kadroya biraz da tecrübe eklemek istedi.

Welbeck bu profile tam olarak uyuyordu. 42 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen oyuncu, Premier League’de tam 400 maça çıktı ve geçen sezon da yine düzenli olarak gol atmayı başardı.

Tecrübeli hücumcu, Brighton formasıyla geçen yıl ligde 13 gol kaydetti. Daha önce hiçbir Premier League sezonunda bu kadar fazla gol atmamıştı.

Bu transfer döneminde daha önce Morgan Rogers (23) da Aston Villa’dan kadroya katılmıştı. İngiliz oyuncu için tam 135 milyon euro ödendi. Marco Palestra (21) için de yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli verildi.

Hücum oyuncuları Emmanuel Emegha (23) ve Geovany Quenda’nın (19) transferleri de daha önce sonuçlandırılmıştı. Daha önce Arsenal ve Manchester United gibi takımların formasını giyen Welbeck’in, hücum hattına yapılan bir sonraki takviye olması bekleniyor.

Welbeck’in gelişi Emegha için kötü bir haber olacak. Chelsea’nin João Pedro (24), Liam Delap (23), Marc Guiu (20) ve Nicolas Jackson (25) ile zaten yeterince santrforu vardı ve Hollandalı oyuncunun geleceği, Chelsea’de henüz bir dakika bile oynamadan, şimdiden belirsiz görünüyor.



