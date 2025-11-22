İspanyollar duyurdu: Lewandowski'nin peşinde 5 dünyaca ünlü kulüp var ama en ciddi olanı Fenerbahçe!

Barcelona’da Robert Lewandowski’nin geleceği giderek daha belirsiz hale gelirken, kulüp içinde deneyimli golcünün Katalonya’daki döneminin sonuna yaklaştığı düşünülüyor. Sözleşmesi 2025/26 sezonunun sonunda bitecek olan Polonyalı yıldızın, anlaşması sona erdiğinde serbest bırakılması yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Katalan ekibi kadroyu gençleştirme hedefi doğrultusunda forvet hattını yeniden yapılandırmak istiyor ve Lewandowski’nin yaşının ilerlemesi bu planı daha da hızlandırıyor.

Bu durumun netleşmesiyle birlikte yıldız forvete Avrupa’nın içinden ve dışından yoğun ilgi oluştu. Fichajes’in haberine göre Lewandowski şu anda Fenerbahçe, AC Milan, Manchester United, Atletico Madrid ve Al Nassr’ın radarında bulunuyor. Kulüpler, bonservis ödemeden dünya çapında bir golcüye imza attırma fırsatını kaçırmak istemiyor.

Avrupa’dan yoğun ilgi

Talipler arasında en agresif kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor. Ocak ayında Youssef En-Nesyri’yi satmaya hazırlanan sarı lacivertliler, onun yerine doğrudan katkı verebilecek bir golcü istiyor. Lewandowski’nin tecrübesi ve bitiriciliği, Fenerbahçe yönetimi tarafından ideal çözüm olarak görülüyor.

AC Milan da yıldız forveti yakından takip eden ekiplerden biri. Milan, büyük maliyetlere girmeden rekabet gücünü artıracak tecrübeli bir golcü arıyor ve bu profil Lewandowski ile örtüşüyor.

Manchester United ise yeniden yapılanmanın bir parçası olarak transferi araştırdı, ancak yıldız oyuncunun yıllık 32 milyon euro civarındaki maaşı nedeniyle bu girişimden vazgeçti.

Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone, Lewandowski’nin fiziksel gücünü, iş disiplinini ve yoğun taktiksel taleplere uyum sağlayabilme seçeneğini çok beğeniyor. Bu nedenle İspanyol ekibi de ciddi bir alternatif olarak listede yer alıyor.

Suudi Arabistan devleri devrede

Son olarak Al Nassr’ın büyük bir finansal paket sunduğu bildiriliyor. Suudi ekibinin teklifi bölgedeki birçok önceki sözleşmeyi geride bırakıyor ve Lewandowski’ye hem ekonomik hem de sportif açıdan iddialı bir proje sunuluyor. Buna rağmen Polonyalı forvet, karar vermeden önce süre istedi. İlk tercihinin hâlâ Avrupa’da kalmak olduğu aktarılıyor. Barcelona ise Lewandowski’siz bir geleceğe hazırlanıyor ve yeni forvet rotasını şekillendirmeye başlıyor.