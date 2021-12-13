Real Madrid, UEFA'nın yaptığı kura çekimi hatasını skandal olarak nitelendirdi
GOAL, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16’sında yeniden yapılan kura çekimini bir "skandal" olarak değerlendirdiği bilgisine ulaştı.
Avrupa'nın önde gelen yarışmasının, ilk eleme aşaması için kura çekimi Pazartesi sabahı Nyon'da yapıldı ve ilk yapılan kura çekiminde Madrid, Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
Diğer kuralar da belirlendi, ancak yaşanan teknik sorunlar nedeniyle kura çekimi tekrarlandı. Yeniden yapılan kura çekiminde Real Madrid’in rakibi, Paris Saint-Germain oldu.
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Ne oldu?
Son 16 turunda, aynı gruptan yer alan iki takımın yeniden karşılaşmasına izin verilmemesine rağmen Manchester United, Villarreal ile eşleşti.
Yapılan bu hata anlaşıldı ve United bu kuradan çıkarıldı. Paris Saint-Germain’in rakibi belirlenirken Villarreal ise Manchester City’’nin rakibi oldu.
Atletico Madrid’in kurası çekildiğinde Manchester United’ın kura dışında kaldığı fark edildi. Böylece, UEFA yetkililerinin büyük bir hata yaptığı anlaşıldı.
Yapılan bu hatanın ardından Şampiyonlar Ligi’ndeki kura çekimi tekrar yapıldı.
Real Madrid'in tepkisi
GOAL, Madrid'in Benfica ile olan eşleşmesinin iptal edilmesi ve daha sonra yapılan kura çekiminde PSG ile eşleşmesine sıcak bakmadığını öğrendi.
Real Madrid yetkilileri, Benfica olan kuralarının yeniden yapılacak kuradan etkilenmemesini düşündü ve kulüp başkanı Florentino Perez, kuranın yeniden çekileceği teklifi yapıldığında bunu açıkça reddetti.
Tartışmalı olay sonrasında Madrid’in; Juventus ve Barcelona ile birlikte Avrupa Süper Ligi'ne katılımının ardından UEFA ile arasındaki gerilen bağların daha da kötü olacağı belirtiliyor.
Avrupa Süper Ligi’ndeki dokuz kurucu klübün geri çekilmesine rağmen, bu projenin henüz sonlanmadığı da ifade ediliyor.
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