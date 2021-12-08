İspanyol ekibi Barcelona'da 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
İspanya’nın köklü takımlarından Barcelona’nın 18 yıllık Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma serisi bu sezon son buldu.
2003 yılından beri Şampiyonlar Ligi gruplarının tamamından çıkmayı başaran İspanyol ekibi, 2021-22 sezonunda yer aldığı E Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak son 16’ya kalamadı.
Barcelona; Bayern Münih ve Benfica’nın ilk iki sırada bitirdiği grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
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Ne yaşandı?
Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun ilk maçında Camp Nou'da Bayern Münih’i ağırladı. Mücadeleden 3-0 yenik ayrılan İspanyol ekibi, Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.
Ardından Portekiz’de Benfica’nın konuğu olan Barcelona, ikinci maçından da yine aynı skorla 3-0 tamamlayarak ikide sıfır yaptı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun üçüncü maçında kendi sahasında Dinamo Kiev’i 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Deplasmanda karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i yine aynı skorla 1-0 mağlup eden Barcelona üst üste iki galibiyet alarak taraftarlarını umutlandırdı.
Grubun 5. maçında yeni teknik direktörü Xavi önderliğinde sahasında Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayan Barcelona, gol sesinin çıkmadığı mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı ve son 16’ya kalma şansını zora soktu.
Barcelona, gruptaki son maçında Almanya’da Bayern Münih’in karşısına çıktı ve mücadelen 3-0 yenik ayrılarak 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamadı.
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