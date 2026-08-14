Neredeyse her şeyi kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından, Fransa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne, ardından İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğuna ve son olarak Paris Saint-Germain ile UEFA Süper Kupası'na kadar, Fabian Ruiz'in adı İspanya'daki bazı basın kuruluşları ve gazetecilere göre Ballon d'Or adayları arasında güçlü bir şekilde anılmaya başladı.

Dün perşembe günü Aston Villa'yı (2-1) yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıyla birlikte, Fransa Kupası, Ruiz'in (2025-2026) sezonunda kazanamadığı tek kupa olarak kaldı; zira Paris Saint-Germain, son 32 turunda Paris FC'ye (1-0) yenilerek turnuvaya erken veda etmişti.

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Bir dizi İspanyol gazeteci, gerek İspanya Milli Takımı'nda gerekse Paris Saint-Germain'de en göz alıcı oyuncu olmasa da bu bilançonun Ruiz'i Ballon d'Or için ciddi bir aday yaptığı görüşünde.

"Marca" gazetesinden Alvaro Martin şunları söyledi: "Kaç oyuncu aynı anda hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Dünya Kupası'nı kazandığını söyleyebilir? Fabian söyleyebilir. Buna ek olarak, her iki takımda da vazgeçilmez ve önemli bir oyuncu."

Şöyle devam etti: "Adaylığı kupalara, istikrara, oyuna hâkimiyete ve merkezi rolüne dayanıyor. Eğer Dünya Kupası oylamada büyük bir ağırlık taşıyorsa, adaylığını göz ardı etmek çok zor."

Dünya Kupası boyunca, İspanyol taraftarların bir kesimi teknik direktör Luis de la Fuente'nin grup aşamasından sonra Pedri yerine Fabian Ruiz'i ilk on birde tercih etme kararını anlamadı.

Konu "Cope" ağına bağlı "El Partidazo" radyosunda Unai Simon'a sorulduğunda, İspanya kalecisi takım arkadaşını savunarak şöyle dedi: "Fabian da müthiş bir yetenek. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazandı."

Şöyle ekledi: "Dışarıda bunu büyük bir hikâyeye dönüştürüyorlar, yoksa başka ne hakkında konuşacaklar? Ama takımın içinde bunun hiçbiri yok. Hepimiz oynamak istiyoruz ve ilk on birde olmadığımızda oyuna girmek ve katkı sağlamak istiyoruz."

Enrique'nin şakası

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, antrenmanlara döndüğünde Ruiz ile şakalaşma ve onun olağanüstü sezonuna gönderme yapma fırsatını kaçırmadı ve gülümseyerek şöyle dedi: "Fabian Dünya Kupası'nı kazandı, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı, Şampiyonlar Ligi'nde çifteyi ve Uluslar Ligi'ni... Ballon d'Or." Bunu Fransız "RMC" ağı aktardı.

Vitinha ise UEFA Süper Kupası öncesindeki basın toplantısında ödül yarışına dair tutumunu gizlemedi ve tercihinin Paris Saint-Germain saflarından olacağını vurguladı.

Portekizli milli futbolcu şunları söyledi: "Kvaratskhelia harika bir sezon geçirdi, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde. Ousmane Dembele bir kez daha büyük bir sezon geçirdi ve Fabian Ruiz her şeyi kazandı. Bu üçü benim tercihlerim."

"Marca" gazetesinden gazeteci Alvaro Martin sözlerini şöyle tamamladı: "Lamine Yamal daha önce söylemişti, Fabian Ruiz hafife alınan bir oyuncu. Ama belki bu yıl öyle olmayacak ve onun değerini kabul edecekler."